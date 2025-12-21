Nel Regno Unito nasce il robot che ripara i satelliti in orbita

Nel Regno Unito è stato sviluppato un robot in grado di riparare satelliti in orbita. L’Università di Leicester, in collaborazione con TWI Ltd, ha avviato un progetto per creare la prima tecnologia di saldatura robotizzata destinata alle operazioni spaziali. Questo progresso potrebbe rappresentare un passo importante per la manutenzione e la longevità dei satelliti in attività.

L'Università di Leicester, insieme allo specialista britannico TWI Ltd, ha avviato lo sviluppo della prima capacità di saldatura robotizzata del Regno Unito progettata per operare nello spazio. Il progetto, denominato ISPARK – Intelligent Space Arc-welding Robotic Kit, ha ricevuto un finanziamento complessivo di 560.000 sterline, di cui 485.000 provenienti dal National Space Innovation Programme (NSIP) dell'Agenzia Spaziale del Regno Unito. L'obiettivo è la realizzazione di un sistema di saldatura ad arco montabile su robot, in grado di eseguire operazioni di riparazione, giunzione strutturale e futura produzione direttamente in orbita.

