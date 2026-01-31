Napoli su Sulemana | tutto legato al futuro di Lookman

Il Napoli aspetta novità da Sulemana, il giocatore dell’Atalanta finito nel mirino. La trattativa si sta giocando tutta tra le decisioni dell’esterno e la volontà delle due società. Se l’Atalanta deciderà di cedere Sulemana, il Napoli potrebbe accelerare. Al momento, tutto resta in sospeso, con le parti che monitorano la situazione giorno dopo giorno.

Il Napoli resta alla finestra per Kamaldeen Sulemana. L’esterno dell’ Atalanta, seguito anche dalla Roma in questi giorni, è al centro di un incastro decisivo che può sbloccare o congelare l’operazione. La chiave è Ademola Lookman: se il nigeriano dovesse partire verso l’Atletico Madrid, Sulemana resterebbe a Bergamo. In caso contrario, il Napoli è pronto a muoversi con una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto. Nel frattempo, resta in stand-by l’altra pista offensiva che porta a Alisson Santos dello Sporting CP. Scenario fluido, decisioni attese nelle prossime ore. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Napoli è interessato a Sulemana, ma tutto dipende dalla cessione di Lookman.

Il Napoli torna a pensare a Sulemana, dopo aver visto sfumare l'idea Lookman e il possibile trasferimento al Fenerbahce.

