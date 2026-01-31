Calciomercato Napoli occhi di nuovo su Sulemana dopo lo stop Lookman-Fenerbahce | anche la Roma resta in corsa

Il Napoli torna a pensare a Sulemana, dopo aver visto sfumare l’idea Lookman e il possibile trasferimento al Fenerbahce. Le trattative rimangono aperte: anche la Roma sta monitorando la situazione, pronta a inserirsi se ci saranno novità. La corsa per l’esterno ghanese si accende di nuovo in queste ore, mentre i club italiani cercano di mettere le mani sul giocatore.

Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Genoa, parla De Rossi nel post gara: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque!» Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere! Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Benzema, altra mossa per lasciare l’Al-Ittihad! Cosa ha fatto l’attaccante, quel gesto appare ormai inequivocabile Esonero De Zerbi, il tecnico del Marsiglia esce allo scoperto! Svelato il suo futuro attraverso questo annuncio Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, occhi di nuovo su Sulemana dopo lo stop Lookman-Fenerbahce: anche la Roma resta in corsa

Approfondimenti su Calciomercato Napoli

In queste ultime ore il mercato del Napoli si complica.

Sul calciomercato del Napoli si concentra l’attenzione su Lookman, considerato un possibile rinforzo per la squadra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Napoli

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessione; Napoli su Giovane e Maldini non è un'alternativa: come stanno le cose; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato. Saluta ufficialmente il Napoli: Lucca passa al Nottingham Forest.

Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessioneNon c'è pace all'orizzonte per il Napoli di Conte, che dopo aver messo in lista l'ennesimo infortunato spera di potersi regalare ancora un colpo prima della fine del ... ilmattino.it

Napoli, occhi su Alisson Santos: la situazioneBrasiliano, ma con passaporto tunisino, Alisson Santos è finito nel mirino del Napoli stando a quanto rivelato da Sky Sport, ma ad ora lo Sporting non sembra disposto a lasciar partire l'esterno ... fantacalcio.it

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo a tre giorni dal gong finale Link nel primo commento - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, le ultime su Sulemana (su cui c'è la anche la Roma) e Alisson Santos #SkySport #SkyCalciomercato x.com