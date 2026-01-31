Napoli nuova tegola | brutto infortunio per Di Lorenzo che esce in barella

Un altro problema per il Napoli. Durante la partita contro la Fiorentina, il capitano Di Lorenzo si è infortunato gravemente e ha dovuto uscire in barella. La squadra azzurra deve fare a meno di uno dei suoi punti fermi in una fase già complicata.

Non c'è pace sul fronte infortuni per il Napoli. La squadra azzurra perde anche capitan Di Lorenzo, costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del primo tempo del match contro la Fiorentina.Il difensore della Nazionale è uscito in barella dopo un brutto infortunio rimediato al ginocchio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli Di Lorenzo, brutto infortunio al ginocchio: esce in lacrime in barella. Si teme un lungo stop Durante la partita, l’esterno della Roma, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio. Napoli-Fiorentina, infortunio per Di Lorenzo: esce in barella Un altro problema si aggiunge al Napoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli Argomenti discussi: Tegola Udinese: Zanoli si è rotto il crociato. Il sostituto arriva dal Napoli?. Nuova tegola per il Napoli: anche Hojlund alza bandiera biancaDopo un primo tempo letteralmente dominato e chiuso con un roboante 3-0, il Napoli si è messo in modalità gestione subendo il parziale ritorno dell’Atalanta di Raffaele Palladino che ha riaperto i ... calciomercato.it Napoli, tegola De Bruyne. Il dottor Delle Donne: Almeno tre mesi di stop. Il passato pesaNuova tegola sulla stagione del Napoli, che dovrà fare a meno per un po’ di tempo di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, che in mattinata si è sottoposto ad accertamenti strumentali, ha ... tuttomercatoweb.com Nuova linea Napoli - Bari: ecco il tunnel Tuoro Sant’Antuono #Benevento - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.