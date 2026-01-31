Napoli-Fiorentina infortunio per Di Lorenzo | esce in barella

Un altro problema si aggiunge al Napoli. Durante la partita contro la Fiorentina, Di Lorenzo è uscito in barella dopo uno scontro. Il giocatore si è fatto male e i compagni sono rimasti preoccupati. La partita è già difficile, e questa infortunio non aiuta gli azzurri. Ora si attende l’esito degli accertamenti.

Piove sul bagnato in casa Napoli. Su una doppia occasione per la Fiorentina al 26esimo minuto due problemi per gli azzurri: prima Meret, che si rialza dopo pochi secondi, poi Di Lorenzo. Napoli-Fiorentina, striscione in curva B: «Terre di vulcani, di sole e di mare. Che il sud Italia torni a brillare» Il capitano azzurro è rimasto a terra per diversi minuti ed è stato trasportato fuori in barella. Al suo posto dentro Olivera. Per il capitano un problema al ginocchio sinistro.

