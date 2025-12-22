Lucrezia Lando e Lorenzo Tano | Non riusciamo ad avere un bambino

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, conosciuti per la loro partecipazione a Ballando con le stelle, condividono il desiderio di diventare genitori. Dopo tre anni di relazione, stanno affrontando alcune difficoltà nel percorso di procreazione, un’esperienza che stanno vivendo con sincerità e rispetto. La loro storia riflette le sfide che molte coppie incontrano nel percorso verso la genitorialità e mette in luce l’importanza di supporto e comprensione.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono innamorati tre anni fa a Ballando con le stelle, oggi stanno provando a diventare genitori ma stanno riscontrando diversi problemi. Nel frattempo lei sogna il matrimonio, ma lui non vuole fare questo passo.

Lucrezia Lando: «Non riesco ad avere un figlio. Io e Lorenzo Tano potremmo affidarci alla fecondazione assistita» - Lucrezia Lando vuole costruire una famiglia con il suo Lorenzo Tano. msn.com

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si sposano? Rocco Siffredi: «Mi piacerebbe diventare nonno di una bambina» - Sì, perché Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si sono conosciuti e, poi, innamorati quando, nel 2023, formarono una delle coppie più chiacchierate dello show di Milly ... leggo.it

