Conte è troppo incazzato | Di Lorenzo probabile rottura del crociato così il calcio muore

Tempo di lettura: < 1 minuto “È assurdo, e mi dispiace: per Di Lorenzo si parla di rottura del legamento crociato. Si giocano troppe partite, così per il calcio è un suicidio. I club non capiscono e l’Assocalciatori si gira dall’altra parte.”. Antonio Conte attacca duramente, dopo l’infortunio del capitano del Napoli, uscito nel primo tempo per un dolore al ginocchio sinistro nato da un movimento errato in autonomia. “O si cambia qualcosa o così si ammazza il calcio – lo sfogo del tecnico ai microfoni di Dazn – Sessanta-settanta partite l’anno, e quelli che dovrebbero riposare giocano sempre. Oggi sono troppo incazzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.

Il tecnico dell’Italia, Antonio Conte, si è mostrato molto arrabbiato dopo la sconfitta contro la Fiorentina, in particolare per l’infortunio di Di Lorenzo.

Conte furioso a DAZN: Di Lorenzo si è rotto il ginocchio, state uccidendo il calcio! Le rose vanno allargate, ci sono 60-70 gare l’annoIl tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Persino il capitano si è infortunato? C'è ... iamnaples.it

DAZN - Napoli, Conte: Si gioca troppo, così si ammazza il calcio, bravi i ragazzi, li ringrazio, non molliamo nonostante tuttoNAPOLI - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Infortuni? C’è poco da dire. Fac ... napolimagazine.com

