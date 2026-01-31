Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha espresso preoccupazione per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

NAPOLI – “Oggi abbiamo perso un altro pezzo da novanta. Pare che Di Lorenzo si sia rotto il crociato: sapete benissimo cosa lui rappresenti per noi. C’è poco da dire. Torniamo sempre allo stesso discorso: non va bene mettere partite su partite. Questo tipo di infortunio è frutto anche dei tanti impegni”. Queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. “Con così tante partite – continua l’allenatore azzurro – ammazzi i ragazzi e il calcio. Abbiamo una rosa molto striminzita anche a causa delle regole di organico che forse andrebbero riviste. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Napoli-Fiorentina, Conte: “Di Lorenzo temo si sia rotto il crociato. Troppe partite, ammazzi i ragazzi e il calcio”

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.

Dopo la gara vinta contro la Fiorentina, Antonio Conte si è fermato in mixed zone per parlare con i giornalisti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Pronostico Napoli-Fiorentina quote 23ª giornata Serie A; Aspettando Napoli-Fiorentina -; Napoli, missione riscatto contro la Fiorentina: Conte cerca la svolta per blindare il quarto posto; Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1: Vergara e Gutierrez riportano Conte alla vittoria, ma Di Lorenzo va koIl 23enne cresciuto nel vivaio segna il suo primo gol in Serie A, così come il terzino spagnolo e Solomon, autore del gol viola. Serio infortunio per il capitano, uscito in lacrime e in barella ... corrieredellosport.it

Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez fanno ripartire ConteNel sabato delle prime volte il Napoli supera per 2-1 la Fiorentina, nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A, grazie ai primi gol in massima serie del ... lapresse.it

Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1. Vittoria azzurra per continuare a coltivare il sogno Champions Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi, Aebischer e Koné, autorete di Caracciolo Alle 20.45 Cagliari-Verona Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it - facebook.com facebook