Napoli in apprensione | Di Lorenzo ko contro la Fiorentina

Napoli si ferma con la Fiorentina. Durante la partita, Di Lorenzo si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. I medici hanno confermato che l’infortunio è serio, e ora il club deve fare i conti con l’assenza del difensore. I tifosi sono preoccupati per le prossime partite, sperando in un suo rapido ritorno.

"> Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte nel corso della sfida contro la Fiorentina. Giovanni Di Lorenzo è stato infatti costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema al ginocchio, facendo scattare immediatamente l’allarme in casa azzurra. Il capitano del Napoli ha accusato il fastidio durante il match, chiedendo il cambio dopo alcuni minuti di evidente difficoltà. Al suo posto Conte ha inserito Oliveira, ma l’uscita di Di Lorenzo ha inevitabilmente lasciato con il fiato sospeso lo staff tecnico e i tifosi presenti al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli in apprensione: Di Lorenzo ko contro la Fiorentina Approfondimenti su Di Lorenzo Fiorentina Napoli in apprensione: Di Lorenzo ko contro la Fiorentina, entra Beukema Napoli si trova di nuovo a fare i conti con i problemi in difesa. Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina Durante la partita tra Napoli e Fiorentina di oggi, Giovanni Di Lorenzo si è infortunato gravemente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. L’accoglienza al pullman del Napoli prima della partita contro la Fiorentina Ultime notizie su Di Lorenzo Fiorentina Argomenti discussi: Infortunio Neres, il Napoli è in apprensione: due i possibili scenari; Sacerdote scompare, fedeli cilentani in apprensione; Allarme bomba al liceo Giambattista Vico di Napoli, scuola evacuata. Sopralluogo delle forze dell'ordine: ma l'ordigno non c'è; Maltempo in Campania: crolla un albero tra Marano e Camaldoli, a Villaricca crolla una tettoia. Di Lorenzo, brutto infortunio in Napoli-Fiorentina: barella e mani nei capelli, cosa è successoAltra bruttissima notizia per il Napoli di Antonio Conte, che perde per infortunio capitan Di Lorenzo nel primo tempo del match al Maradona contro la Fiorentina. corrieredellosport.it Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo esce in barella: cos’è successoBrutto infortunio per Di Lorenzo al 27' di Napoli-Fiorentina: il capitano azzurro ha lasciato il campo in barella ... gianlucadimarzio.com ULTIM'ORA - Napoli in apprensione per l'infortunio al ginocchio di Di Lorenzo È uscito in barella con la Fiorentina shorturl.at/1QY40 - facebook.com facebook IL MATTINO - Napoli, grande apprensione per Neres, si temono lunghi tempi di recupero ift.tt/480MWOQ x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.