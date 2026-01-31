Napoli in apprensione | Di Lorenzo ko contro la Fiorentina entra Beukema

Napoli si trova di nuovo a fare i conti con i problemi in difesa. Durante la partita contro la Fiorentina, Di Lorenzo si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. Al suo posto è entrato Beukema, che si sta preparando a prendere il suo posto. La squadra adesso dovrà gestire questa assenza e trovare nuove soluzioni per il reparto difensivo. I tifosi sono in ansia, sperando che il problema non sia grave.

"> Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte nel corso della sfida contro la Fiorentina. Giovanni Di Lorenzo è stato infatti costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema al ginocchio, facendo scattare immediatamente l’allarme in casa azzurra. Il capitano del Napoli ha accusato il fastidio durante il match, chiedendo il cambio dopo alcuni minuti di evidente difficoltà. Al suo posto Conte ha inserito Beukema, ma l’uscita di Di Lorenzo ha inevitabilmente lasciato con il fiato sospeso lo staff tecnico e i tifosi presenti al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli in apprensione: Di Lorenzo ko contro la Fiorentina, entra Beukema Approfondimenti su Di Lorenzo Fiorentina Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina Napoli-Fiorentina: Conte con 8 assenti. Beukema titolare, dubbio Vergara Oggi il Napoli sfida la Fiorentina al Maradona alle 18:00, ma la squadra di Conte arriva in campo con otto assenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Di Lorenzo Fiorentina Argomenti discussi: Infortunio Neres, il Napoli è in apprensione: due i possibili scenari; Sacerdote scompare, fedeli cilentani in apprensione; Allarme bomba al liceo Giambattista Vico di Napoli, scuola evacuata. Sopralluogo delle forze dell'ordine: ma l'ordigno non c'è; Maltempo in Campania: crolla un albero tra Marano e Camaldoli, a Villaricca crolla una tettoia. Di Lorenzo, brutto infortunio in Napoli-Fiorentina: barella e mani nei capelli, cosa è successoAltra bruttissima notizia per il Napoli di Antonio Conte, che perde per infortunio capitan Di Lorenzo nel primo tempo del match al Maradona contro la Fiorentina. corrieredellosport.it Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo esce in barella: cos’è successoBrutto infortunio per Di Lorenzo al 27' di Napoli-Fiorentina: il capitano azzurro ha lasciato il campo in barella ... gianlucadimarzio.com - Non sembra più terminare l'emergenza in casa Napoli. Le condizioni di #MilinkovicSavic tengono in apprensione lo staff azzurro dopo la rifinitura di questa mattina a Castel Volturno. Il portiere non è apparso al meglio, proverà a stringere i denti e ad esser - facebook.com facebook IL MATTINO - Napoli, grande apprensione per Neres, si temono lunghi tempi di recupero ift.tt/480MWOQ x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.