Napoli grave infortunio per Di Lorenzo | esce in barella contro la Fiorentina

Durante la partita tra Napoli e Fiorentina di oggi, Giovanni Di Lorenzo si è infortunato gravemente. Il terzino azzurro è uscito in barella nel primo tempo, lasciando i tifosi preoccupati e i medici a lavorare subito sul campo. La sua uscita ha sospeso momentaneamente il ritmo della partita, mentre si attende di scoprire l’entità del problema.

(Adnkronos) – Grave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Oggi, sabato 31 gennaio, il terzino del Napoli è uscito in barella durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valida per la 23esima giornata di Serie A. Al minuto 29, con il risultato fermo sull'1-0, Di Lorenzo è andato a saltare sugli sviluppi di un calcio d'angolo per contrastare un giocatore viola, ma si è fatto male ricadendo sul terreno di gioco. Il terzino della Nazionale ha infatti appoggiato male la gamba, infortunandosi al ginocchio. Immediato l'intervento dello staff tecnico del Napoli, con il giocatore che è stato trasportato fuori dal campo in barella ed è stato caricato in ambulanza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Di Lorenzo Fiorentina

Un altro problema si aggiunge al Napoli.

Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Di Lorenzo Fiorentina

Argomenti discussi: Incubo per il Napoli, confermato il grave infortunio di Kevin de Bruyne; Napoli, Conte ride per Lucca e piange per Neres: infortunio più grave del previsto, ecco quando può tornare; Juve-Napoli verso lo stop, infortunio grave mette a rischio il big match | 2 mesi fuori; Infortunio di Neres più grave del previsto, Conte se l'era lasciato sfuggire: rischio operazione.

Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la FiorentinaGrave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Oggi, sabato 31 gennaio, il terzino del Napoli è uscito in barella durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valida per la 23esima giornata di ... adnkronos.com

Il Napoli perde Di Lorenzo: esce in lacrime dal campo, si teme un grave infortunioDi Lorenzo è stato soccorso immediatamente e l'infortunio è sembra subito molto grave. Il terzino italiano ha tenuto le mani sul volto a lungo ed è dovuta intervenire la macchina dei soccorsi con la ... 90min.com

Grave incidente sulla A1 Milano–Napoli. Tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Napoli, si registra una coda di circa un chilometro a causa di un incidente. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza; traffico completamente bloccato nel tratto interessato. - facebook.com facebook

Napoli, spari nel rione Sanità, due feriti: 19enne grave in Rianimazione x.com