Napoli Hojlund convince la piazza | migliore acquisto dell’anno

Rasmus Hojlund si è già fatto notare tra i tifosi del Napoli. L’attaccante danese ha mostrato subito il suo valore, convincendo la piazza con le sue prestazioni e il suo atteggiamento in campo. L’operazione è stata accolta con entusiasmo e molti sperano che possa diventare il pezzo forte della squadra per questa stagione.

L’arrivo di Rasmus Hojlund a Napoli si è rivelato una delle mosse più interessanti della stagione azzurra. Strappato al Machester United con un prestito con diritto di riscatto, il centravanti danese ha rapidamente trovato spazio nel progetto di Antonio Conte, dimostrando grande impatto in fase offensiva fin dai primi mesi in Italia. Lo stesso Conte in diverse interviste ha sottolineato come Hojlund stia crescendo nel suo sistema migliorando passo dopo passo il suo gioco e la comprensione con i compagni. Tra i suoi estimatori anche Maurizio Compagnoni che ai microfoni di Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte ha dichiarato: “Questo è forte, forte davvero, e lo sarà sempre più nella prossima stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Hojlund

Paolo Condò, sul Corriere della Sera, analizza le prime tre squadre in classifica e le loro vittorie, sottolineando come il successo si sia spesso deciso dopo il primo gol.

A Napoli, i trasferimenti e le trattative si svolgono spesso lontano dagli occhi del pubblico, ma sono fondamentali per il successo della squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Hojlund

Argomenti discussi: La Juve stende 3-0 il Napoli, a segno David, Yildiz e Kostic; La Juve vince e convince col Napoli: 3-0 bianconero con David, Yildiz e Kostic; Hojlund e Vergara cadono in area, Conte chiede rigore: proteste in Juventus-Napoli; La Juve stende 3 - 0 il Napoli, a segno David, Yildiz e Kostic.

Napoli, Hojlund convince la piazza: migliore acquisto dell’annoL'arrivo di Rasmus Hojlund a Napoli si è rivelato una delle mosse più interessanti della stagione azzurra. Strappato al Machester United con un prestito ... dailynews24.it

Napoli, Hojlund non ha dubbi: «Se non segnassi più gol in questa stagione ma vincessimo un altro trofeo, sarei felice comunque»Napoli, Hojlund non ha dubbi: «Se non segnassi più gol in questa stagione ma vincessimo un altro trofeo, sarei felice comunque» Rasmus Hojlund si sta godendo la sua rinascita italiana. In prestito dal ... calcionews24.com

Il Napoli e gli stakanovisti: McTominay ha giocato 25 partite consecutive, Hojlund 23 Il Corsport: torna la settimana tipo e la possibilità di intravedere i primi recuperi (indiziati Rrahmani e Milinkovic-Savic) e di inserire i nuovi (innanzitutto Giovane) https://www.il - facebook.com facebook

Napoli, #Hojlund: "Le parole di McTominay dopo la gara con l'Inter Penso abbia ragione" x.com