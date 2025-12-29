Paolo Condò, sul Corriere della Sera, analizza le prime tre squadre in classifica e le loro vittorie, sottolineando come il successo si sia spesso deciso dopo il primo gol. Tra i temi trattati, si parla anche di Hojlund, che si distingue come l’unico a contendere a Modric il premio di acquisto dell’anno, evidenziando il suo impatto e le aspettative future.

Paolo Condò sul Corriere della Sera scrive di Napoli e Hojlund, in particolare scrive delle vittorie delle prime tre della classifica e delle loro partite (contro Verona, Cremonese e Atalanta) che di fatto si sono chiuse dopo il primo gol. Scrive Condò: Ieri a pranzo il Milan era in totale patta col Verona quando un guizzo di Rabiot e Pulisic gli ha regalato il vantaggio a un soffio dall’intervallo, e quando la gara è ripresa pareva che il campo gli si fosse inclinato in discesa: due gol per registrare il risveglio di Nkunku, il resto è stata gestione con sigaretta in bocca e braccio fuori dal finestrino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Hojlund è il solo a contendere a Modric il premio di acquisto dell'anno (Condò)

