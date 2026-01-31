Napoli-Fiorentina infortunio per Di Lorenzo | il capitano esce in barella

Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo. Il capitano azzurro si è infortunato al 26esimo minuto, uscendo dal campo in barella dopo una posizione difficile. La squadra napoletana rischia di perdere un pezzo importante, mentre la partita prosegue tra tensione e preoccupazione.

Piove sul bagnato in casa Napoli. Su una doppia occasione per la Fiorentina al 26esimo minuto due problemi per gli azzurri: prima Meret, che si rialza dopo pochi secondi, poi Di Lorenzo, infortunio grave in Napoli-Fiorentina: problema al ginocchio, esce in barella. Cosa è successo: Durante Napoli-Fiorentina il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è uscito in barella dopo un brutto infortunio al ginocchio. Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. "Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto.

