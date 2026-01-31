Napoli-Fiorentina infortunio shock per il calciatore | fuori in lacrime e in barella

Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si è infortunato gravemente al ginocchio. È uscito dal campo in barella, in lacrime, mentre i compagni e i tifosi tremavano per lui. La scena ha creato molta paura tra tutti gli spettatori.

Momenti di grande apprensione durante la sfida tra Napoli e Fiorentina: al 26'-27' del primo tempo il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è rimasto vittima di un serio infortunio al ginocchio, lasciando il campo in barella e gettando nello sconforto panchina e tifosi. L'episodio nasce al termine di un'azione concitata in area, con la Fiorentina che arriva anche a colpire un palo. Nel tentativo di intervenire, Di Lorenzo compie un movimento innaturale: la torsione improvvisa del ginocchio lo fa girare su se stesso prima di cadere a terra dolorante. Fin dai primi istanti appare chiaro che non si tratta di un semplice contrasto o di un fastidio muscolare.

