Napoli-Fiorentina ecco le scelte ufficiali di Conte per il match del Maradona

Al Maradona si respira aria di sfida. Napoli e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per la partita di questa sera. Gli azzurri vogliono tornare alla vittoria e migliorare la loro posizione in classifica, dopo aver subito l’eliminazione in Champions. Le scelte di Conte sono state ufficializzate e i tifosi aspettano di vedere come si comporteranno le due squadre sul campo.

Tutto pronto al Maradona per la sfida tra Napoli e Fiorentina. I partenopei cercheranno di ritornare alla vittoria migliorando la propria situazione in campionato e dimenticando l'eliminazione in Champions. Fiorentina che proverà a uscir fuori dalla zona retrocessione tentanto di non perdere. Di seguito l'11 titolare azzurro. Napoli-Fiorentina, ecco l'undici di Antonio Conte. Tutto confermato rispetto alle previsioni. Viste le difficoltà e le poche scelte, c'erano pochissimi dubbi di formazione per il match odierno. Meret in porta, visto l'infortunio di Milinkovic-Savic, e centrocampo e attacco confermato.

