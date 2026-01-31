I tifosi del Napoli si preparano per una partita importante contro la Fiorentina, con poche novità rispetto alla formazione che ha battuto il Chelsea in Champions League. Conte decide di cambiare solo un giocatore, schierando Gutierrez a destra dal primo minuto. La squadra napoletana punta a confermare la buona prestazione anche in campionato, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione. La partita si accende subito, con i giocatori pronti a darsi battaglia fin dal fischio d’inizio.

"> Un solo cambio rispetto alla formazione vista in Champions League contro il Chelsea. Il Napoli che oggi affronterà la Fiorentina al Maradona avrà un volto quasi identico a quello europeo: Antonio Conte ha scelto la continuità, intervenendo con un unico accorgimento tattico. Come riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dal primo minuto ci sarà Gutierrez a tutta fascia destra, a piede invertito, per la terza volta dopo le prove contro Copenaghen e Juventus. Una soluzione che finora non ha prodotto grandi riscontri, ma che evidentemente continua a convincere lo staff tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina, Conte cambia solo una pedina: Gutierrez a destra dal 1’

