Napoli-Fiorentina Conte cambia poco | Gutierrez a destra dal 1’

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Fiorentina con poche novità. Conte decide di confermare la formazione e mette Gutierrez a destra dal primo minuto. La squadra azzurra vuole continuare la serie positiva e affronta l’avversario con fiducia.

Il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro la Fiorentina con pochissime novità rispetto alla formazione vista in Champions League contro il Chelsea. Antonio Conte sembra orientato a confermare in larga parte l’undici sceso in campo mercoledì sera, apportando una sola modifica nello scacchiere iniziale. Come riporta il Corriere dello Sport, sulla corsia destra dovrebbe tornare Gutierrez schierato a piede invertito per la terza volta consecutiva dopo le prove di Copenaghen e Torino. Una soluzione che finora non ha prodotto risultati particolarmente convincenti, ma che il tecnico continua a ritenere valida in questa fase di emergenza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

