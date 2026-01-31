Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno parla a DAZN. Dice di mantenere la testa alta e di dare il massimo in ogni partita, senza pensare troppo avanti. La squadra ha affrontato molte sfide di recente e ora si concentra solo sulla prossima. Buongiorno invita a pensare partita dopo partita, senza lasciarsi distrarre.

"> Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, sfida valida per la 23ª giornata di Serie A Enilive, è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, chiamato a fotografare il momento della squadra dopo un periodo intenso e ricco di impegni. Il centrale del Napoli ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento mentale con cui affrontare la gara del Maradona: «L’umore deve essere sempre alto, dobbiamo scendere in campo con entusiasmo. Abbiamo preparato bene la partita con il mister, analizzando i video e recuperando energie». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina, Buongiorno a DAZN: «Testa alta e massimo impegno, pensiamo partita dopo partita»

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

L’Osimana si prepara alle sfide decisive delle prossime due settimane, con impegni di alta rilevanza in campionato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Fiorentina Napoli LIVE Partita Serie A in diretta con i tifosi napoletani in trasferta

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli Fiorentina, il risultato in diretta live della partita di Serie A; Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina (Serie A).

Napoli-Fiorentina live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e VanoliL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

SERIE A - Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali del matchNAPOLI - Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valido per la 23esima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Antonio Conte e Paolo Vanoli. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, ... napolimagazine.com

. @SerieA Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com

Oggi sarò a Napoli per raccontarvi ogni istante di Napoli-Fiorentina. Due città, due passioni, un solo obiettivo: la vittoria. Mi preparo a vivere e farvi vivere le emozioni che solo il calcio sa regalare, portando la mia voce nelle vostre case e nei vostri cuori attrave - facebook.com facebook