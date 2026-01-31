Napoli-Fiorentina Buongiorno a DAZN | Testa alta e massimo impegno pensiamo partita dopo partita

Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno parla a DAZN. Dice di mantenere la testa alta e di dare il massimo in ogni partita, senza pensare troppo avanti. La squadra ha affrontato molte sfide di recente e ora si concentra solo sulla prossima. Buongiorno invita a pensare partita dopo partita, senza lasciarsi distrarre.

"> Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, sfida valida per la 23ª giornata di Serie A Enilive, è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, chiamato a fotografare il momento della squadra dopo un periodo intenso e ricco di impegni. Il centrale del Napoli ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento mentale con cui affrontare la gara del Maradona: «L’umore deve essere sempre alto, dobbiamo scendere in campo con entusiasmo. Abbiamo preparato bene la partita con il mister, analizzando i video e recuperando energie». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

