Italia Norvegia parla Bonucci | Siamo concentrati su questa sera C’è tanto entusiasmo Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo

Nel prepartita di Italia Norvegia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Gli Azzurri di Rino Gattuso, già certi della qualificazione ai playoff di marzo 2026, affrontano a San Siro la squadra

In attesa di Italia Norvegia di questa sera, ultima partita del girone di qualificazione per il mondiale del 2026, vediamo la situazione degli azzurri. È ormai praticamente certo che le nostre sorti saranno decise ai playoff di marzo, la partita di stasera è infatti quas - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Norvegia, le scelte di Gattuso: attacco nuovo, con Retegui c’è Pio Esposito Vai su X

Italia, Bonucci: "Playoff? Dobbiamo tenere alto l'entusiasmo" - L' Italia affronterà la Norvegia nell'ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. calciomercato.com scrive

Italia, Bonucci: "L'obiettivo è vincere. Abbiamo grandi difensori per contrastare Haaland" - Il membro dello staff tecnico dell'Italia Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro la Norvegia: "Stasera è una partita che ci deve ... Secondo tuttojuve.com

Italia-Norvegia: Haaland esalta Donnarumma ma snobba Pio Esposito, poi la battuta al veleno sul Milan - Norvegia, poi il commento su Pio Esposito (“Non lo conosco”) e la frecciata al Milan ... sport.virgilio.it scrive