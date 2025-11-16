Italia Norvegia parla Bonucci | Siamo concentrati su questa sera C’è tanto entusiasmo Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo

Calcionews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Norvegia, parla Bonucci a Sky nel pre gara: «Siamo concentrati su stasera. C’è tanto entusiasmo. Dobbiamo continuare a fare questo» Nel prepartita di Italia Norvegia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Gli Azzurri di Rino Gattuso, già certi della qualificazione ai playoff di marzo 2026, affrontano a San Siro la squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia norvegia parla bonucci siamo concentrati su questa sera c8217232 tanto entusiasmo dobbiamo continuare a tenere alto l8217entusiasmo

© Calcionews24.com - Italia Norvegia, parla Bonucci: «Siamo concentrati su questa sera. C’è tanto entusiasmo. Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo»

Altre letture consigliate

italia norvegia parla bonucciItalia, Bonucci: "Playoff? Dobbiamo tenere alto l'entusiasmo" - L' Italia affronterà la Norvegia nell'ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. calciomercato.com scrive

italia norvegia parla bonucciItalia, Bonucci: "L'obiettivo è vincere. Abbiamo grandi difensori per contrastare Haaland" - Il membro dello staff tecnico dell'Italia Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro la Norvegia: "Stasera è una partita che ci deve ... Secondo tuttojuve.com

italia norvegia parla bonucciItalia-Norvegia: Haaland esalta Donnarumma ma snobba Pio Esposito, poi la battuta al veleno sul Milan - Norvegia, poi il commento su Pio Esposito (“Non lo conosco”) e la frecciata al Milan ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Italia Norvegia Parla Bonucci