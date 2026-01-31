Napoli-Fiorentina 2-1 | Vergara e Gutierrez rilanciano la squadra di Conte
Il Napoli di Conte torna a vincere in casa contro la Fiorentina, battendola 2-1. Dopo le sconfitte in Champions e contro la Juventus, i partenopei riprendono fiato e rilanciano le speranze in campionato. Vergara e Gutierrez segnano i gol che fanno sorridere il pubblico partenopeo.
AGI - Il Napoli di Conte vince per 2-1 contro la Fiorentina e torna a correre in Serie A, lasciandosi alle spalle l'uscita prematura dalla Champions League e il pesante KO contro la Juve. Oltre alla seconda marcatura consecutiva di Vergara, arriva anche la prima gioia in campionato per Gutierrez. "Inutile", invece, il gol di Solomon per una Fiorentina ancora in zona retrocessione, ma più viva che mai e protagonista di una buona prova. Il Napoli, già falcidiato dalle assenze, ha perso per infortunio anche Di Lorenzo, uscito in barella nel corso del primo tempo, a seguito di un problema al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Agi.it
Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez rilanciano gli azzurri mentre Di Lorenzo uscito in barella.
Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 al Maradona in una partita dove Vergara e Gutierrez segnano i due gol che rilanciano gli azzurri in classifica.
Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez fanno ripartire Conte
Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della 23a giornata di Serie A.
