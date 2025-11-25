Napoli-Qarabag 2-0 gli azzurri tornano alla vittoria in Champions con un super McTominay Rileggi qui la partita

Il Napoli di Conte affronta il Qarabag per la quinta giornata del girone di Champions League. Gli azzurri sono a caccia della seconda vittoria, che possa ridare linfa al percorso europeo e alle chance di qualificazione. Conte per la sfida contro gli azeri conferma il 3-4-2-1 con gli stessi interpreti che hanno sfidato l’Atalanta ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez che si è fermato in allenamento. Davanti confermati Lang e Neres a supporto di Hojlund prima punta. Gli ospiti vengono da un pareggio incredibile contro il Chelsea di Maresca a Stamford Bridge e vorranno ripetersi con un altro grande risultato nel tempio che un giorno fu di Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Qarabag 2-0, gli azzurri tornano alla vittoria in Champions con un super McTominay. Rileggi qui la partita.

