Napoli-Juve 2-1 doppietta di Hojlund che abbatte i bianconeri e manda gli azzurri in testa Rileggi qui la partita
Il Napoli affronta la Juve per il big match di domenica sera al Maradona. I bianconeri allenati da Spalletti si presentano senza punti di riferimento davanti con l’attacco leggero composto da Yildiz e Conceicao, mentre vengono mandati in panchina gli acquisti estivi David e Openda. Conte risponde con il 3-4-3 delle ultime uscite con il solo Elmas al posto dell’infortunato Lobotka, e Olivera sulla sinistra che vince il posto da titolare al posto di Spinazzola. Tridente davanti sempre composto da Neres, Hojlund e Lang. Gli azzurri vogliono continuare il momento positivo con una vittoria di grande prestigio contro gli odiati rivali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
