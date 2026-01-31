Napoli-Fiorentina 1-0 palo e parata clamorosa di Meret al venticinquesimo minuto LIVE

Il Napoli batte la Fiorentina 1-0 al Maradona. La partita si è decisa nel primo tempo, con un palo di Osimhen e una parata incredibile di Meret. La squadra di casa ha dominato, ma ha trovato difficoltà a sbloccare il risultato fino a pochi minuti dalla fine. La sfida, valida per la 23esima giornata di Serie A, è stata trasmessa solo su Dazn.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina.

