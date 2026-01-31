Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona, conquistando una vittoria importante e scrivendo alcune prime volte in questa stagione. Vergara segna il suo primo gol in Serie A, mentre il match si accende già nei primi minuti con azioni veloci e emozionanti. Purtroppo, però, l’incontro si complica quando Di Lorenzo si infortuna e lascia il campo. La partita si conclude con i tre punti per i partenopei, ma il problema sulla fascia destra resta da risolvere.

Napoli, 31 gennaio 2026 - In casa Napoli l'uomo del momento è Vergara, al primo gol nella sconfitta contro il Chelsea costata l'eliminazione dalla Champions League: il prodotto del vivaio si ripete, sempre al Maradona, trovando all'11' del match contro la Fiorentina la prima rete in Serie A in un primo tempo che aveva avuto altre emozioni forti, per la verità tutte racchiuse in pochi secondi. I viola in attacco si vedono poco o nulla, ma al 25' prima colpiscono un palo con l'incornata di Piccoli su una punizione battuta da Fagioli e poi vedono Meret salvare con un prodigio la sua porta sul colpo di testa di Gudmundsson: nella stessa azione, in uno scontro fortuito con Fabbian, Di Lorenzo subisce una brutta torsione del ginocchio sinistro, uscendo in lacrime dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Fiorentina 2-1, agli azzurri il match delle prime volte. Ma Di Lorenzo va ko

Napoli-Fiorentina 2-1: Conte a +4 sulla Juve. Lacrime Di Lorenzo, Vergara gol e sangueI campioni d'Italia tornano a gioire battendo i Viola, rilanciandosi nella corsa alle milanesi oltre a distanziare i bianconeri nella zona Champions ... tuttosport.com

Napoli-Fiorentina 2-1, riecco i tre punti: gol di Vergara e GutierrezL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1. Vittoria azzurra per continuare a coltivare il sogno Champions Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi, Aebischer e Koné, autorete di Caracciolo Alle 20.45 Cagliari-Verona Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it - facebook.com facebook