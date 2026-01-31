Dopo giorni di preoccupazione, il Napoli trova due buone notizie. La squadra ha vinto 2-1 contro la Fiorentina, nonostante le tante assenze e problemi fisici. La vittoria permette di tirare un sospiro di sollievo e di guardare avanti con un po’ più di fiducia.

Il Napoli ha battuto per 2-1 la Fiorentina al termine di una gara dove la sfortuna ha ancora una volta travolto gli azzurri sotto il punto di vista degli infortuni. Lo stop di Giovanni Di Lorenzo sembra infatti abbastanza serio: il giocatore è uscito dal campo in barella e visibilmente dolorante per un problema al ginocchio. L’unica notizia positiva di oggi è, quindi, solo la vittoria. Il primo tempo: il gol di Vergara e l’ansia per Di Lorenzo. Il Napoli sblocca il match grazie al gol di Antonio Vergara all’undicesimo minuto, che si conferma un calciatore su cui gli azzurri potranno continuare a puntare per il resto della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli oltre la sfortuna: due notizie positive dopo la preoccupazione

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il Napoli riceve buone notizie dall'infermeria: Zambo Anguissa potrebbe tornare in campo per il recupero contro il Parma.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli 1-1, la reazione dei tifosi dopo il deludente pareggio in Champions League; Juventus-Napoli 3-0, 5 verità: Spalletti vola, Conte soccombe; Napoli e la Champions, il dovere di credere; Conte vuole togliersi di dosso quest’aura di sfor­tuna che c’è sul Napoli con mezza squa­dra fuori per infor­tu­nio.

Stagione sfortunata per il Napoli, e non si parla di infortuni, ecco cosa è successoLa sfortuna sembra perseguitare il Napoli in questa stagione, e non parliamo solo degli infortuni che l'hanno caratterizzata ... ilnapolionline.com

Conte contro la sfortuna: Ci siamo allenati solo 15 minuti. Altro infortunio in casa NapoliIl Napoli conquista tre punti in Champions League, battendo il Qarabag in casa: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa. Questo Napoli fa felice Conte. La squadra azzurra vince contro il ... calciomercato.it

ELVIRA NOTARI. OLTRE IL SILENZIO torna a Napoli, per un’occasione speciale Dopo una tournée nelle sale di tutta Italia, il documentario di Valerio Ciriaci torna nella città dove tutto è cominciato per l’Elvira Notari Day: sabato 7 febbraio al Teatro Bolivar, - facebook.com facebook