Tensione in strada | pastore tedesco randagio aggredisce cagnolino

Un’aggressione tra cani ha fatto scattare l’allarme questa mattina a Eboli, in via Ripa, dove un pastore tedesco randagio di sesso femminile avrebbe attaccato un cagnolino di piccola taglia intorno alle 11. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha immediatamente allertato i servizi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

