Tensione in strada | pastore tedesco randagio aggredisce cagnolino

Questa mattina a Eboli, in via Ripa, si è verificato un episodio di tensione tra cani. Un pastore tedesco randagio di sesso femminile avrebbe aggredito un cagnolino di piccola taglia intorno alle 11. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti, evidenziando la problematica della gestione dei cani randagi in zona.

Un'aggressione tra cani ha fatto scattare l'allarme questa mattina a Eboli, in via Ripa, dove un pastore tedesco randagio di sesso femminile avrebbe attaccato un cagnolino di piccola taglia intorno alle 11. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha immediatamente allertato i servizi.

