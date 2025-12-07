Aggressione shock | giovane donna colpita con un violento pugno al volto
Aggredita improvvisamente mentre passeggiava nei pressi della fermata della metropolitana, una giovane donna è stata colpita con un violento pugno al volto da un passante, senza alcuna apparente motivazione. Vittima di un gesto di insensata violenza, la donna, sotto shock e con una profonda. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.ondatv.tv/cronaca/getta-la-provetta-delle-urine-contro-linfermiera-ennesima-aggressione-in-ospedale/ ++++ il paziente si è scagliato contro l'infermiera, gettandogli addosso la provetta delle urine. La donna, in stato di shock, si è fatta visitare in pro - facebook.com Vai su Facebook
"Sono profondamente sotto shock. Per fortuna non mi hanno toccata altrimenti, per la loro violenza, mi avrebbero massacrata". A dirlo all'Adnkronos è #Evelina, la videomaker che era con lo Youtuber #Cicalone quando oggi pomeriggio, intorno alle 18:45 n Vai su X
Brindisi, straniero aggredisce una donna in strada: denunciato e avviata l’espulsione - A Brindisi una donna aggredita da un giovane straniero irregolare: denunciato e avviata la procedura di espulsione. Si legge su trmtv.it
Aggredita una donna in strada a Brindisi: individuato e denunciato il presunto autore - La polizia rintraccia un giovane straniero irregolare grazie alle immagini di videosorveglianza. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Barletta, operatori ecologici salvano una donna dall'aggressione di un uomo - Un’aggressione a una giovane donna è stata sventata poco prima dell’alba a Barletta da due dipendenti della Barsa, la società che si occupa dell’igiene urbana cittadina. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Parco di Tor Tre Teste a Roma, ragazza violentata davanti al fidanzato: tre arresti - A Roma, ragazza violentata davanti al fidanzato: tre uomini arrestati dopo l’aggressione a Tor Tre Teste il 25 ottobre. Come scrive notizie.it
Donna sotto shock a Novara dopo aver subito violenza sessuale all'alba, identificato l'aggressore - Donna molestata nei pressi della stazione di Novara: identificato e indagato un cittadino peruviano di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine. Come scrive virgilio.it
Aggredito a Milano, sotto shock le famiglie dei giovani coinvolti: "Giusto arrestare i nostri figli" - Le famiglie dei giovani coinvolti nell'aggressione di un 22enne a Milano vivono ore di smarrimento e dolore. Riporta tgcom24.mediaset.it