Napoli clamoroso attacco a Conte | La peggiore di sempre

Questa sera il Napoli torna a giocare al Maradona contro la Fiorentina di Vanoli. I partenopei sono sotto pressione dopo l’eliminazione precoce in Champions League e devono fare risultato per risollevare il morale. La partita si gioca alle 18.00 e rappresenta una grande occasione per dimenticare le delusioni europee.

Alle 18.00 il Napoli tornerà al Maradona per affrontare la Fiorentina di Paolo Vanoli. Una sfida da non sbagliare per i partenopei, ancora feriti dalla precoce eliminazione nella league phase di Champions League. Mercoledì, nonostante l'ottima prestazione con il Chelsea, i partenopei hanno chiuso una campagna europea a dir poco disastrosa, che conferma il poco feeling di Antonio Conte con l'Europa. Proprio in queste ore stanno facendo il giro del web le parole di Tancredi Palmeri: il suo attacco è durissimo. Palmeri ci va giù pesante: "Quella del Napoli è stata la peggior compagna europea di sempre".

