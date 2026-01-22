Recentemente, Diego Costa ha rivolto dure critiche a Antonio Conte, definendolo

Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli! Roma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo, questa volta dalla Serie A Roma Milan, allarme per Allegri sulle condizioni di Saelemaekers: si allena a parte! Cosa filtra sul rientro Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa: «Incontriamo la prima della classe, dobbiamo essere perfetti! Ecco cosa chiederò alla squadra». Poi l’annuncio su Akinsanmiro Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diego Costa, attacco shock a Conte: «È l’allenatore peggiore che puoi avere, ha sempre il muso lungo! Forse è così perché…»

Diego Costa duro contro Conte: "Non si fida di nessuno. Sempre arrabbiato, forse perché..."Diego Costa critica duramente Antonio Conte, affermando che l’ex tecnico del Chelsea si fida poco degli altri e appare spesso arrabbiato.

Diego Costa: «Conte pensa di sapere tutto. È sempre arrabbiato, non è piacevole allenarsi con lui»Diego Costa ha commentato il rapporto con Antonio Conte, sottolineando che l’allenatore spesso si mostra arrabbiato e sembra avere una fiducia eccessiva nelle proprie opinioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Napoli, Conte sotto attacco: le accuse dell’agente di Marianucci e Ambrosino. E un ex Chelsea lo distruggeNapoli, Conte sotto attacco: l’agente di Marianucci e Ambrosino non manda giù le scelte tecniche. E Diego Costa infierisce sul tecnico con dure critiche relative al periodo in comune al Chelsea. sport.virgilio.it

Clamoroso Diego Costa: "Conte Probabilmente non fa se**o! Perché…” IL VIDEO https://bit.ly/4pTVHVZ - facebook.com facebook

Diego Costa, attacco violentissimo contro Conte: "Non piace a nessuno. Pensa di..." x.com