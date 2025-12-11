La peggiore mezz’ora del Napoli di Conte in un anno e mezzo Corbo

Durante il suo periodo al Napoli, Antonio Conte ha vissuto momenti memorabili, ma anche una delle sue peggiori mezz’ore. In questa breve ma intensa frazione di partita, la squadra ha mostrato le criticità più evidenti e ha messo in discussione le aspettative di un intero biennio. Un episodio che resterà impresso nella memoria dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Mezz'ora che non si dimentica. La peggiore nel biennio napoletano di Antonio Conte, proprio nella sfida con il suo carissimo nemico dei tempi lontani. Ossia Mourinho. Prosegue Corbo: Sembra a tratti che Mourinho abbia visto il Napoli migliore per coglierne i pregi. Dalla penosa crisi di Bologna al brillante ritorno ad alta quota, accettando la non piacevole compagnia di un Milan riportato a valori e sogni da Allegri, proprio l'allenatore vicino la scorsa estate a sostituire Conte, quando sembrava essersi promesso alla Juve. Antonio Conte è invece qui su un campo di chi non riconosce la sua bravura, il Napoli capolista della serie A, tanto meno la barba volante di Milinkovic, controfigura disperata di se stesso.

