Napoli città gattara | tra amore per i felini e affetto per i cani

Napoli si conferma ancora una volta una città che vive a stretto contatto con i suoi animali domestici. Qui, i gatti sono ovunque, tra le strade, i vicoli e le case, simbolo di un legame profondo tra i napoletani e i felini. La passione per gli animali si mescola anche all’affetto per i cani, rendendo Napoli un luogo dove il rispetto e l’amore per gli animali sono parte della quotidianità.

Napoli si conferma una città profondamente legata agli animali domestici, con una predilezione particolare per i gatti. Secondo una recente indagine, il 58% delle famiglie napoletane possiede almeno un animale domestico, con il 37% che ha almeno un cane e il 25% che possiede almeno un gatto. Tuttavia, i dati dell'anagrafe felina raccontano una storia ancora più affascinante: nel 2021, Napoli ha registrato oltre 80.000 gatti, di cui più di 21.000 vivono in colonie feline. Questo numero è significativamente superiore rispetto ad altre città italiane, come Taranto e Brescia, che seguono con circa 12.

