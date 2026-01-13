Gli italiani primi in Europa per cani e gatti nelle famiglie ma anche per la cura e l'affetto che provano per i loro animali

Secondo un sondaggio YouGov, gli italiani sono tra i paesi europei con il maggior numero di famiglie che condividono la vita con cani e gatti. Oltre alla presenza di animali domestici, si evidenzia anche un’attenzione particolare alla cura e all’affetto dedicato loro. L’indagine ha confrontato le opinioni di cittadini di Italia, Austria, Germania, Francia e Svizzera sulla convivenza con questi animali, evidenziando le differenze e le similitudini nelle pratiche e nelle percezioni.

Un sondaggio di YouGov ha messo a confronto i cittadini di Italia, Austria, Germania, Francia e Svizzera analizzando le loro risposte su domande che riguardano la convivenza con cani e gatti. Il Belpaese ne esce come la nazione in Europa in cui ci sono più animali domestici. I dati restituiscono uno spaccato dell'Italia in cui il 50% della popolazione ne ha uno al fianco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cosa provano i gatti quando li baciamo? Come reagiscono e perché per loro non sono manifestazioni d’affetto Leggi anche: Animali domestici, nella Tuscia cresce la loro presenza nelle famiglie Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Animali domestici più amati in Italia che Svizzera, cani in primis; Da Ferrara alla conquista del mondo: Bilquis, la cagnolina di 3 anni che fa incetta di premi; In Italia si potrà di nuovo sperimentare sugli animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze d’abuso; Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?. PMA: italiani primi in Europa per viaggi all’estero. Roccella: non è colpa della legge - Il 32% degli italiani che ricorre alla PMA sceglie di andare ad effettuare la procedura all’estero. quotidianosanita.it Vacanze 2025: italiani primi in Europa per voglia di viaggiare, ma ultimi per le assicurazioni - Nonostante le crescenti preoccupazioni, l'Italia resta all'ultimo posto in Europa per propensione ad assicurarsi: solo il 43% ha dichiarato di volersi assicurare, contro l'80% dell'Olanda o il 77% del ... repubblica.it La Treccani analizza i nomi dei nuovi iscritti alle anagrafi dei Comuni italiani nel 2024, resi pubblici dall'Istat. Fra i primi 50 nomi femminili non c'è più Maria, sono tornati i nomi della classicità - facebook.com facebook Sinner e i tennisti italiani, dove inizierà la stagione Atp I primi impegni del 2026 #SkySport #SkyTennis x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.