Al Palacongressi arriva il Guitar Day | mostra di chitarre vintage vinili e liuteria

Chitarristi, appassionati di musica e collezionisti di vinili hanno un appuntamento da non perdere. Sabato 30 novembre il Palacongressi di Agrigento ospita il “Guitar Day”, una giornata interamente dedicata al mondo delle sei corde e alla cultura musicale nell’ambito del Moviti Fest.Dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it