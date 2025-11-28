Al Palacongressi arriva il Guitar Day | mostra di chitarre vintage vinili e liuteria
Chitarristi, appassionati di musica e collezionisti di vinili hanno un appuntamento da non perdere. Sabato 30 novembre il Palacongressi di Agrigento ospita il “Guitar Day”, una giornata interamente dedicata al mondo delle sei corde e alla cultura musicale nell’ambito del Moviti Fest.Dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
FIUGGI GOURMET: IL GRANDE EVENTO ENOGASTRONOMICO ARRIVA AL PALACONGRESSI DI FIUGGI SABATO 29 E DOMENICA 30 NOVEMBRE CON SHOW-COOKING, CHEF STELLATI E DEGUSTAZIONI GRATUITE. Il Comune di Fiuggi, con il sosteg - facebook.com Vai su Facebook
Al Palacongressi arriva il “Guitar Day”: mostra di chitarre vintage, vinili e liuteria - Sabato 30 novembre il Palacongressi di Agrigento ospita il “Guitar Day”, una giornata interamente ... agrigentonotizie.it scrive