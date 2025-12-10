Touring club italiano nuovi volontari per l’accoglienza dei visitatori alla Sala dei Teatini

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025

Dal 20 dicembre, i volontari del Touring Club Italiano si occupano dell’accoglienza dei visitatori alla Sala dei Teatini. Questo servizio, disponibile ogni mese dalle 9:30 alle 13, mira a offrire un supporto prezioso e un primo contatto qualificato per chi visita questo importante sito culturale.

Da sabato 20 dicembre i volontari del Touring Club Italiano curano l’accoglienza dei visitatori alla Sala dei Teatini con un appuntamento a cadenza mensile dalle ore 9,30 alle 13.Dopo la collaborazione con la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Chiesa di Santa Maria in Cortina, la Chiesa di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

