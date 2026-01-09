Mostre di Mattia Moreni oltre 34mila visitatori

Da ilrestodelcarlino.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tre mostre dedicate a Mattia Moreni, presso Santa Sofia, Forlì e Bagnavallo, si concluderanno questo domenica. Queste esposizioni hanno attirato oltre 34.000 visitatori, offrendo un’ampia panoramica sull’opera dell’artista. Un’occasione per conoscere da vicino la sua produzione e il suo contributo all’arte contemporanea.

Domenica chiudono in contemporanea le tre mostre di Santa Sofia, Forlì e Bagnavallo dedicate a Mattia Moreni. Un successo oltre le attese come confermano i numeri di ingressi forniti dall’Associazione Mattia che ha organizzato le tre esposizioni ‘Dalla formazione all’ultimo sussulto prima della grande mutazione’, la più ampia esposizione antologica mai realizzata, curata da Claudio Spadoni e dedicata a uno dei grandi artisti del palcoscenico internazionale della pittura. "Sono 34mila i visitatori a pochi giorni dalla chiusura – precisa il presidente dell’associazione Giuliano Ceccarelli –: 20mila al San Domenico di Forlì; 13mila all’ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mostre di mattia moreni oltre 34mila visitatori

© Ilrestodelcarlino.it - Mostre di Mattia Moreni, oltre 34mila visitatori

Leggi anche: Visite guidate alla mostra di Mattia Moreni

Leggi anche: Mostre, per “Totò e la sua Napoli” oltre 15mila visitatori in un mese e mezzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mostre di Mattia Moreni, oltre 34mila visitatori; Dodicimila visitatori in tre mesi alla mostra di Moreni: Tra gli appassionati anche tanti giovani; Bagnacavallo: mostra Moreni, negli ultimi giorni l'incontro con Giovanni Barberini e una visita guidata; Fondi a Mar e Classense, passa il bilancio nonostante i voti contrari dell'opposizione: Troppa burocrazia.

mostre mattia moreni oltreBagnacavallo: mostra Moreni, negli ultimi giorni l’incontro con Giovanni Barberini e una visita guidata - Presso il bookshop è disponibile il catalogo della mostra, pubblicato da Dario Cimorelli Editore, che documenta il progetto espositivo di Bagnacavallo all’interno di un più ampio percorso regionale ... ravenna24ore.it

mostre mattia moreni oltreOltre 12mila visitatori alla mostra di Moreni all’ex convento di Bagnacavallo - 000 i visitatori che si sono succeduti negli ultimi tre mesi nelle sale dell’ex convento di San Francesco, a Bagnacavallo, per la mostra ... ravennaedintorni.it

mostre mattia moreni oltreDodicimila presenze per la mostra di Mattia Moreni a Bagnacavallo. Chiusura l’11 gennaio - Sono circa 12mila i visitatori che, negli ultimi tre mesi, hanno attraversato le sale dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo per la mostra ... ravennanotizie.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.