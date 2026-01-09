Mostre di Mattia Moreni oltre 34mila visitatori

Le tre mostre dedicate a Mattia Moreni, presso Santa Sofia, Forlì e Bagnavallo, si concluderanno questo domenica. Queste esposizioni hanno attirato oltre 34.000 visitatori, offrendo un’ampia panoramica sull’opera dell’artista. Un’occasione per conoscere da vicino la sua produzione e il suo contributo all’arte contemporanea.

Domenica chiudono in contemporanea le tre mostre di Santa Sofia, Forlì e Bagnavallo dedicate a Mattia Moreni. Un successo oltre le attese come confermano i numeri di ingressi forniti dall'Associazione Mattia che ha organizzato le tre esposizioni 'Dalla formazione all'ultimo sussulto prima della grande mutazione', la più ampia esposizione antologica mai realizzata, curata da Claudio Spadoni e dedicata a uno dei grandi artisti del palcoscenico internazionale della pittura. "Sono 34mila i visitatori a pochi giorni dalla chiusura – precisa il presidente dell'associazione Giuliano Ceccarelli –: 20mila al San Domenico di Forlì; 13mila all'ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo e 1.

Oltre 12mila visitatori alla mostra di Moreni all’ex convento di Bagnacavallo - 000 i visitatori che si sono succeduti negli ultimi tre mesi nelle sale dell’ex convento di San Francesco, a Bagnacavallo, per la mostra ... ravennaedintorni.it

Dodicimila presenze per la mostra di Mattia Moreni a Bagnacavallo. Chiusura l’11 gennaio - Sono circa 12mila i visitatori che, negli ultimi tre mesi, hanno attraversato le sale dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo per la mostra ... ravennanotizie.it

Ultima settimana per visitare la mostra dedicata a Mattia Moreni! Sono già oltre 12.000 i visitatori che si sono succeduti nelle sale dell’ex convento di San Francesco: un flusso costante, che dai giorni della Festa di San Michele si è protratto per tutto l’autunno e - facebook.com facebook

