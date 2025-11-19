Donne nella Napoli spagnola Un altro Seicento alle Gallerie d’Italia d’Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia di Napoli, dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026, la mostra Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento a cura di Antonio Ernesto Denunzio, Raffaella Morselli, Giuseppe Porzio ed Eve Straussman-Pflanzer, dedicata al ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli. L’esposizione, realizzata con il patrocinio istituzionale dell’Ambasciata di Spagna in Italia, il patrocinio del Comune di Napoli e la partecipazione dell’Università di Napoli L’Orientale, presenta sessantanove opere tra dipinti, disegni, manoscritti, sculture e manifatture provenienti da importanti musei italiani e internazionali, tra cui il Museo del Prado di Madrid, le collezioni reali spagnole, la National Gallery di Washington e la Fundación Casa Ducal de Medinaceli di Siviglia, con un grande capolavoro di Ribera che ritorna eccezionalmente a Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

