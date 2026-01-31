Movida a Terni controlli di sicurezza nei locali | pochi addetti antincendio denunciato

Nella serata di ieri, la polizia di Terni ha fatto controlli in alcuni locali della movida. Gli agenti hanno verificato che molti esercizi non avevano abbastanza addetti antincendio in servizio. Una delle attività è stata denunciata per questa mancanza di sicurezza. La situazione ha portato a interventi immediati per garantire la sicurezza dei clienti e del personale.

Nella serata di ieri, 30 gennaio, la polizia di Stato di Terni, attraverso il personale della divisione polizia amministrativa e di sicurezza, ha effettuato specifici controlli di sicurezza presso alcuni esercizi cittadini che svolgono attività di pubblico spettacolo, in collaborazione con la.

