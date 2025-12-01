Movida 29enne denunciato per droga e controlli nei locali
Comunicato Stampa Durante i servizi, accertate anche violazioni igienico?sanitarie in panifici e irregolarità di sicurezza in pub Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri finalizzati a garantire sicurezza e legalità nelle aree della movida. Durante i servizi mirati, i militari .
Movida, droga nello zaino: nei guai 29enne. Prescrizioni per due panifici, sanzioni per un pub di Benevento - Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento finalizzati a garantire sicurezza e legalità nelle aree della movida. Scrive ntr24.tv