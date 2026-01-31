Morta Catherine O’Hara la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo Aveva 71 anni

È morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese conosciuta soprattutto per aver interpretato la mamma di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”. Aveva 71 anni. La notizia è stata confermata dai suoi rappresentanti venerdì scorso, senza ulteriori dettagli. O’Hara aveva iniziato la sua carriera nel teatro di improvvisazione Second City in Canada e negli anni aveva costruito una carriera solida nel cinema e in tv.

O'Hara, originaria di Toronto, ha vinto due Emmy, un Golden Globe e due Actor Awards nel corso della sua carriera. Adorata dal pubblico e dai colleghi, O'Hara ha parlato con Vanity Fair nel 2025 dell'importanza di imparare dai propri colleghi, sottolineando in particolare l'importanza della sua amica e compagna di cast al Second City Gilda Radner. «Ho lavorato con persone davvero stimolanti e sto ancora cercando di mettere in pratica ciò che mi hanno insegnato», ha detto O'Hara. «Ero la sua sostituta e mi limitavo a osservarla: non era il tipo che pontificava o che faceva consapevolmente da mentore, ma era semplicemente un esempio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

