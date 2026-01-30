È morta Catherine O’Hara, l’attrice diventata famosa per il ruolo della mamma di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”. Aveva 71 anni. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto tra i fan e colleghi. O’Hara, canadese di origini irlandesi, ha avuto una lunga carriera tra cinema e televisione. La sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

È giunta la triste notizia che è morta l’attrice Catherine O’Hara che tutti abbiamo amato come la ‘mamma’ di Kevin in Mamma ho perso l’aereo. Aveva 71 anni. Un vero simbolo del cinema e della TV: è morta a 71 anni l’attrice Catherine O’Hara. A confermare la notizia è stato Variety, che ha citato fonti vicinissime all’attrice. Secondo quanto si apprende la morte di Catherine sarebbe avvenuta nella giornata di oggi venerdì 30 gennaio, ma non si conoscono ancora le cause del decesso. Una carriera straordinaria, che ha portato Catherine O’Hara a farsi conoscere nei panni di Kate McCallister, la madre di Kevin nei capitolo di Mamma, ho perso l’aereo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - È morta Catherine O’Hara, la ‘mamma’ di Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo’: aveva 71 anni

