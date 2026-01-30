L’attrice Catherine O’Hara è morta ieri nella sua casa di Los Angeles, dopo aver combattuto una malattia. Aveva 71 anni. Conosciuta per il ruolo della madre di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”, O’Hara lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo. La notizia ha colpito colleghi e fan, che ricordano la sua spontaneità e il talento.

L’attrice Catherine O’Hara è morta dopo una breve malattia nella sua casa di Los Angeles. Aveva 71 anni. Nata a Toronto, in Canada, aveva mosso i primi passi davanti alla macchina da presa nella sketch comedy canadese Second City Television (Sctv), tra il 1976 e il 1984. Dal Canada a Hollywood Il successo è arrivato poi a Hollywood con la partecipazione in Beetlejuice di Tim Burton nel 1988 e, due anni dopo, in Mamma ho perso l’aereo, dove interpretava la mamma di Kevin, ruolo che l’ha resa popolarissima al grande pubblico. Il ritorno in tv e l’Emmy Il ritorno alle origini televisive nelle sei stagioni della serie comica Schitt’s Creek le è valso un Emmy Award. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morta Catherine O’Hara: l’attrice aveva 71 anni. Interpretò la madre di Kevin in “Mamma ho perso l'aereo”

