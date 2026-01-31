Morgan torna a Sanremo per le Cover | Conti e Rai hanno già digerito le critiche al Festival e le accuse di stalking?

Morgan torna al Festival di Sanremo 2026 per esibirsi come ospite di Chiello durante la serata dedicata alle Cover. Dopo le polemiche e le accuse di stalking, sembra che Conti e la Rai abbiano deciso di dare fiducia all’artista, che questa volta si presenta sul palco senza il suo solito antagonista Bugo. La sua presenza ha già suscitato discussioni tra il pubblico, mentre l’evento si avvicina.

Morgan torna al Festival di Sanremo 2026 dopo l'esclusione con Bugo e lo fa come ospite di Chiello nella serata delle Cover. La Rai ha ripreso man mano i rapporti col cantautore nonostante il processo per stalking contro di lui. Lo scorso anno il cantante criticò aspramente l'edizione di Conti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con una lista di duetti e cover che rende più interessante l’attesa.

Carlo Conti ha annunciato le prime anticipazioni sulla serata delle cover del Festival di Sanremo 2026.

