Sanremo 2026 svelati i duetti e le cover | torna Morgan ci sono anche Belen e Fagnani

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con una lista di duetti e cover che rende più interessante l’attesa. Carlo Conti ha annunciato in tv i nomi dei protagonisti di questa edizione, tra cui Morgan, Belen e Francesca Fagnani. Ci saranno anche diversi artisti meno noti, pronti a salire sul palco dell’Ariston per la prima volta. Le prove generali sono in corso e i fan sono già impazienti di scoprire come si svilupperanno le performance.

Ci saranno Morgan, Belen e Francesca Fagnani, e anche tanti artisti di cui non abbiamo sentito parlare spesso: ecco l'elenco completo dei duetti e delle cover di Sanremo 2026 Carlo Conti ha sfruttato ancora una volta lo spazio del TG1 per annunciare i duetti di Sanremo 2026. Ovvero tutto ciò che vedremo nella serata tradizionalmente dedicata alle cover, che quest'anno si svolgerà venerdì 27 febbraio. Ad accompagnare i 30 big in gara ci saranno altri cantanti ma non solo: sono stati in molti, infatti, a scegliere personaggi del mondo dello spettacolo che poco c'entrano però con la canzone popolare.

