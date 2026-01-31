Monza vince facilmente contro Grottazzolina nell’anticipo di Superlega e si avvicina ai playoff. I lombardi hanno dominato il match, mentre i marchigiani sono ormai a un passo dalla retrocessione in A2. La squadra di casa ha preso il comando fin dall’inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, lasciando poche speranze agli avversari. Lo scorso anno, entrambe le squadre avevano festeggiato la salvezza in Superlega, ma questa volta le cose sono cambiate.

L’anno scorso avevano chiuso festeggiando entrambe la permanenza in Superlega al termine di una lunga e sofferta battaglia salvezza, vissuta da protagoniste non sempre positive. Quest’anno fa festa solo il Vero Volley Monza, che vince 3-0 sul campo di una spenta e rassegnata Yuasa Grottazzolina e si avvicina alla zona playoff, un obiettivo che a un certo punto della stagione sembrava insperato. Per i marchigiani, invece, l’incubo retrocessione è ormai dietro l’angolo: le speranze si riducono al lumicino dopo questa sconfitta e, soprattutto, dopo l’ennesima prestazione molto deludente. Squadre in campo con i sestetti annunciati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monza strapazza Grottazzolina nell’anticipo di Superlega e “vede” i playoff. Marchigiani a un passo dalla A2

Approfondimenti su Monza Grottazzolina

Nell’anticipo della 15ª giornata di Superlega, Cuneo ha ottenuto una vittoria importante contro Grottazzolina, vincendo in tre set.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Monza Grottazzolina

Monza strapazza Grottazzolina nell’anticipo di Superlega e vede i playoff. Marchigiani a un passo dalla A2L’anno scorso avevano chiuso festeggiando entrambe la permanenza in Superlega al termine di una lunga e sofferta battaglia salvezza, vissuta da protagoniste non sempre positive. Quest’anno fa festa ... oasport.it

DIRETTA/ Grottazzolina Monza (risultato 0-0) video streaming Rai: inizia il match! (volley, 31 gennaio 2026)Diretta Grottazzolina Monza streaming video Rai: marchigiani ormai condannati alla retrocessione, il Vero Volley vuole prendersi i playoff. ilsussidiario.net

IL RISULTATO Il Pescara Nuoto e Pallanuoto strapazza il Civitavecchia a domicilio, finisce 27-6 L'articolo: https://cityne.ws/zT1hQ - facebook.com facebook