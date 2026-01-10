Nell’anticipo della 15ª giornata di Superlega, Cuneo ha ottenuto una vittoria importante contro Grottazzolina, vincendo in tre set. Con questo risultato, la squadra piemontese si avvicina alla salvezza, raggiungendo 12 punti in classifica, mentre Grottazzolina resta a 4 punti, ancora in fondo alla classifica. La partita ha rappresentato un passo significativo per entrambe le squadre nella seconda parte della stagione.

Se non era spareggio poco ci mancava e alla fine a fare festa è la MA Acqua San Bernardo Cuneo che batte 3-0 la Yuas Grottazzolina e si porta a quota 12 in classifica lasciando i marchigiani, che erano reduci dal primo successo stagionale, a quota 4 all’ ultimo posto in classifica. Un +8 che permette alla squadra di Battocchio di dormire sonni tranquilli in vista della volata finale per la permanenza in Superlega. Grottazzolina deve rinunciare a Petkovic in avvio e si affida a Marco Pellacani in banda. Cuneo parte forte e per due volte prova a distanziare gli avversari, prima sul 13-10 e poi sul 15-11, ma Grottazzolina non molla la presa e in entrambe le occasioni si riporta in parità ( 20-20 con l’errore di Feral in attacco ). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cuneo strapazza Grottazzolina nell’anticipo della 15ma di Superlega e fa un passo avanti decisivo verso la salvezza

