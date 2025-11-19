Superlega Reggers trascina Milano | battuta Grottazzolina in tre set Marchigiani ultimi

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero dell'Allianz Clouarchivia la 6ª giornata di Superlega. Vittoria pesante per i lombardi che accorciano in classifica e salgono a quota 10 punti. Ennesima sconfitta per la squadra di Ortenzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

superlega reggers trascina milano battuta grottazzolina in tre set marchigiani ultimi

© Gazzetta.it - Superlega, Reggers trascina Milano: battuta Grottazzolina in tre set. Marchigiani ultimi

