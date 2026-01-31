Montepremi Australian Open | nel 2026 il più alto di sempre a Melbourne

Il torneo di Melbourne nel 2026 avrà il montepremi più alto di sempre. La cifra attirerà ancora più giocatori e pubblico, puntando a rendere l’evento uno dei più ricchi di sempre. La crescita del tennis si vede anche in queste cifre, che continuano a salire di anno in anno.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Il tennis è ormai uno sport globale e mondiale, soprattutto coinvolge numerosi spettatori sia nelle arene sia davanti alle tv. Per questo, i montepremi di tutti i tornei principali sono in costante aumento. Anche gli Australian Open, dunque, hanno alzato il loro livello, cercando di mantenere la scia degli altri tornei dello slam che da diversi anni stanno elargendo montepremi sempre più remunerativi. Aumento del 16%, al vincitore oltre 4 milioni. L’organizzazione degli Australian Open ha dato un boost al montepremi 2026 con un innalzamento del 16% e una cifra totale di 111,5 milioni di dollari australiani, al cambio 63,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio, si distinguono per un incremento del montepremi complessivo del 16%.

