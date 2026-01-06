Australian Open 2026 con un montepremi da record tutti i tennisti guadagneranno di più | le cifre
Gli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio, si distinguono per un incremento del montepremi complessivo del 16%. Questa novità influisce positivamente sui premi per tutti i tennisti partecipanti, che vedranno aumentare le proprie possibilità di guadagno. L’aumento del montepremi si inserisce in un contesto di crescita e valorizzazione di uno dei principali appuntamenti del circuito internazionale.
Gli Australian Open, che inizieranno il prossimo 18 gennaio, hanno aumentato il montepremi complessivamente del 16 percento. Solo in uno Slam ci sono in palio più soldi. La distribuzione è uniforme, guadagneranno di più anche i tennisti che disputeranno le qualificazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
