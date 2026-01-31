Monitor Gaming Micro RGB | la tecnologia Samsung elimina il lag 0,01 ms

Il CES 2026 si è appena chiuso, e tra i tanti schermi e gadget presentati, spicca una notizia che interessa i videogiocatori. Samsung ha annunciato l’utilizzo di LED Micro RGB inorganici nel nuovo Monitor Gaming. La novità promette di eliminare il problema del lag, riducendolo a soli 0,01 millisecondi. Una differenza che potrebbe cambiare il modo di giocare, soprattutto per chi cerca reattività e fluidità in tempo reale. La tecnologia si fa strada tra le tante innovazioni mostrate alla fiera, anche se il grande pubblico si concentra ancora

Il CES 2026 si è concluso da poche settimane, ma mentre tutti parlavano del gigantesco TV da 130 pollici (modello R95H) svelato da Samsung, i videogiocatori più attenti hanno notato un dettaglio tecnico nel comunicato stampa che cambia tutto: l'uso di LED Micro RGB inorganici. Perché questo dettaglio è fondamentale per chi gioca? Perché questa specifica tecnologia, ufficializzata dal gigante coreano, risolve in un colpo solo i due problemi storici dei monitor gaming: la sfocatura di movimento ( Ghosting ) e la paura di rovinare lo schermo ( Burn-in ). Basandoci sulle specifiche rivelate da Samsung a inizio gennaio, analizziamo come la tecnologia Micro RGB impatterà il mondo del gaming competitivo in questo 2026.

